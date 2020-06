Baile Tușnad: Doi pui de urs abandonați și altul ucis, intr-o bataie intre ursoaice

Doi pui de urs care s-au refugiat într-un brad, la Băile Tuşnad, în noaptea de miercuri spre joi, în urma luptei dintre două ursoaice, vor fi relocaţi la orfelinatul de urşi din munţii Hăşmaş, transmite Agerpres. Directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Harghita, Domokos László, susține că, în timpul nopţii, două ursoaice cu câte trei […] The post Băile Tușnad: Doi pui de urs abandonați și altul ucis, într-o bătaie între ursoaice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.