BALBELE continua: Raed Arafat și Alexandru Rafila SE CONTRAZIC privind protecția oferita de maști impotriva coronavirusului

Este sau nu bine să purtăm mască atunci când ieșim din casă? Este cu siguranță una din întrebările aflate pe buzele tuturor românilor. În vreme ce recomandările oficiale ne spun că nu e nevoie să purtăm mască dacă suntem sănătoși, specialiștii în domeniu subliniază că este totuși recomandat să purtăm măști. Raed Arafat spune că orice mască este bună, chiar dacă este confecționată acasă. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, spune că lucrurile nu stau chiar așa.

Ce spune microbiologul Alexandru Rafila

Alexandru Rafila spune că „utilizarea măștilor de protecție care nu sunt măști autorizate medical, dacă vreți, este discutabilă. Sigur că orice mască este o barieră în plus, barieră mecanică, dacă vreți, în calea acestor micropicături care răspândesc infecția, ele provin bineînțeles de la persoane bolnave. Părerea mea este că ar trebui să existe un soi de standardizare, adică nu orice fel de material, orice fel de obiect vestimentar îl folosești pe post de mască. Trebuie să fie dintr-un bumbac dens sau din alt material textil dens, să-ți permită totuși să respiri cu suficient de multă ușurință și ceea ce este cel mai important, să se poată spăla și călca, altfel, dacă o să folosim improvizat tot felul de lucruri, pe care nu putem să le spălăm, dimpotrivă, le vom încărca cu microorganisme din cavitatea bucală sau din căile respiratorii și ulterior le vom refolosi sau le vom pune în diverse locuri în care pot veni și alții în contact cu ele, nu am făcut nimic. Deci în momentul când stabilești o astfel de recomandare sau mai mult, obligație, trebuie să și pui la dispoziția beneficiarilor măști sau măcar să le indici de unde să le cumpere".

Cum îl contrazice Raed Arafat

"Cand am vorbit la inceputul pandemiei despre purtarea mastii de persoanele din strada, idea generala pe plan mondial a fost ca acest lucru nu are rost si au existat explicatii pertinente de ce sa nu devina purtatul mastii o practica generala, aceasta fiind recomandata numai persoanelor cu simptome. Unul din considerente a fost si lipsa majora a mastilor si necesitatea in primul rand de a le asigura personalului medical.

Recent insa, luand in considerare modul de raspandire a virusului inclusiv de la persoane infectate dar asimptomatice, mai multe autoritati pe plan international au inceput sa recomande purtatul mastii, sau a orice alta forma de material de protectie pentru nas si gura, oriunde mergem in spatiile publice, in mijloacele de transport in comun sau cand suntem la intalnire cu altii. Dovezile recente arata ca acest comportament poate reduce raspandirea virusului care cauzeaza COVID 19 in comunitate.

Este cunoscut faptul ca nu prea gasim masti simple in piata si faptul ca in cazul in care gasim preturile pot fi exorbitante. De aceea au inceput sa apara alternative ce pot fi realizate acasa de oricine ca sa le poarte cand iese din casa.

Va dura pana ne vom obisnui cu aceasta practica dar din ce vad si din informatiile pe care le avem, ar fi bine sa incepem sa aplicam aceasta practica cat de repede posibil, indiferent de cine ar rade de noi si cat de haios sau ciudat am arata.

Masurile luate pana acum de autoritatile din Romania au fost unele cu impact pozitiv, purtarea mastii sau a orice material care poate impiedica ca particolele care se raspandesc cand vorbim, tusim sau stranutam, sa ajunga la altii sau la noi si sa duca la raspandirea virusului, ar fi o masura suplimentara care sa vina in sprijinul celor care se lupta cu acest virus si in sprijinul nostru a tuturor pentru a ne proteja si a proteja pe altii.

Aduceti-va aminte, nu este nevoie de masca medicala ca sa va protejati si sa protejati pe altii... puteti improviza!

Totodata daca faceti acest lucru si va confectionati o masca acasa, nu uitati sa o spalati zilnic cand va intoarceti acasa, si sa o calcati.

Nu uitati ca numain impreuna putem invinge acest virus!

Nu uitati ca numain impreuna putem invinge acest virus!", scrie Raed Arafat pe Facebook.