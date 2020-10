Banc: Bula isi primeste permisul de conducere...

Bula isi primeste permisul de conducere doar de cateva zile. In timp ce se plimba cu masina pe strazile capitalei este oprit de un politist:– Dumneata ai lovit cu masina un om. Stii e trebuie sa faci in astfel de cazuri?– Da stiu, raspunde speriat Bula, il iau in masina si-l duc la urgenta!– Atunci de ce nu procedezi asa?– Nu pot. Am deja cinci raniti in masina.