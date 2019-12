Banc: Discutie in familie

Să ştii, zise directorul către nevastă-sa, că secretara cea nouă are un decolteu cam cu 2 cm mai adânc decât al tău. Dar ştii ce mult contează?!

Soţia înghiţi observaţia şi tăcu.

- Vai, dragă, spuse directorul în altă zi, secretara mea a venit azi cu o fustă cu numai vreo 3 cm mai scurtă decât porţi tu, dar ştii ce mult contează?!

Iar nici un comentariu.

- Dragul meu, i se adresă soţia într-o seară, când se întorsese târziu acasă. Am fost la aniversarea a 10 ani de la terminarea facultăţii. Acolo am dat peste un coleg care a ţinut foarte mult la mine. Când ne-am dus în camere, ca să ne odihnim, spre surpriza mea, am observat că are o socoteală cam cu 3 cm mai lungă ca a ta. Dar ştii ce mult contează?!

