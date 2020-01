Banc: La amanta

M-am dus aseara pe la amanta mea blonda sa-i spun “La multi ani”.

– Iubito, vreau sa o facem mai salbatic ca niciodata! i-am zis. Mai ales ca azi m-a enervat nevasta-mea la culme cand m-a facut maimutoi si vreau sa ma razbun!

– Costele, nu pot … imi raspunse ea, trista.

– Dar de ce iubito, ce s-a intamplat? am intrebat-o.

– Tocmai am aflat ca noi de fapt suntem rude…

– Dar cine naiba ti-a mai spus si tampenia asta?

– Tu, mai adineaori…

– Eu?!

– Da. Am crezut ca numai pe mine m-a facut nevasta-ta maimuta

