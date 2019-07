Banc: La tribunal

banc1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); – Esti acuzat ca ti-ai omorat soacra cu sange rece. De ce ai facut-o? – Nevasta-mea mi-a zis. – Cum poti sa spui asa ceva, sotia ta isi iubea foarte mult mama! – Asa e, dar inainte de a pleca, in ziua respectiva, mi-a zis: – “Marcele, daca in timp ce doarme o deranjeaza vreo musca, n-o trezi, omoar-o!” BANC: Doua blonde joaca golf si se distreaza de minune pana cand una dintre ele trimite mingea exact in mijlocul unui grup de barbati. FINALUL ESTE GENIAL! BANC: Ion isi vinde taurul: "- Ioane, noi vrem sa punem toti bani sa iti cumparam taurul. Cat ceri pe el?" Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...