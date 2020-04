Banca de investiții Morgan Stanley: Economia SUA va scadea cu 38% in T2

Banca americană de investiţii Morgan Stanley estimează o scădere economică de 38% în SUA, în al doilea trimestru, în contextul măsurilor faţă de distanţare socială şi al închiderii unor businessuri în mai multe state, impuse de pandemia de coronavirus. Estimarea anterioară era de -30%, potrivit ZF.ro Pentru primul trimestru, Morgan Stanley estimează acum o scădere The post Banca de investiții Morgan Stanley: Economia SUA va scădea cu 38% în T2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.