Banca Europeana de Investitii TRIPLEAZA sprijinul pentru societațile romanești: BEI ofera 1,4 miliarde de euro

Vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii (BEI), Andrew McDowell, a declarat joi, la Bucureşti, că Grupul Băncii Europene pentru Investiţii îşi triplează sprijinul pentru întreprinderile româneşti, de la 500 milioane euro până la 1,38 miliarde euro, potrivit Agerpres.

"Ceea ce sărbătorim astăzi este practic o triplare a puterii de foc pe care o punem la dispoziţia economiei româneşti, în beneficiul IMM-urilor, de la aproximativ 500 milioane euro până la 1,38 milioane euro, cu capacitatea de a sprijini 5.000 de IMM-uri româneşti.

Grupul BEI lucrează în România de 25 de ani. De-a lungul acestei perioade a oferit o finanţare totală de aproximativ 15 miliarde euro pentru 300 de proiecte. În ultimii cinci ani investiţiile noastre în România au crescut, ajungând la o finanţare medie de un miliard de euro pe an şi o treime din această sumă merge către IMM-uri. Anul acesta suntem pe cale să atingem un rezultat similar şi între Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii ne aşteptăm să oferim o finanţare de peste un miliard de euro către economia românească în acest an. Iniţiativa pentru IMM-uri combină fondurile structurale cu alte resurse ale UE şi BEI pentru a pune la dispoziţie împrumuturi pentru 5.000 de IMM-uri româneşti în condiţii mai bune, contribuind la crearea de locuri de muncă foarte necesare în sectorul privat. Acest lucru a funcţionat deja foarte bine în ultimul an, motiv pentru care acum majorăm dimensiunea iniţiativei cu mai mult decât dublul fondurilor alocate anterior", a declarat joi seara, la Bucureşti, vicepreşedintele BEI, Andrew McDowell.

Citește și: Cutremur pe scena politică! Decizia care răstoarnă condamnarea lui Liviu Dragnea

Oficialul instituţiei financiare internaţionale a subliniat că Grupul BEI nu oferă doar finanţare, ci şi servicii de consultanţă atât pentru pregătirea, cât şi pentru implementarea unor proiecte complexe. În context, el a amintit sprijinul oferit de instituţie pentru sistemul de sănătate, unde BEI a furnizat studiile de fezabilitate pentru proiectele de spitalele regionale din Iaşi, Craiova şi Cluj şi acum sprijină pregătirea documentaţiei de aplicaţie pentru fonduri structurale.

"Sperăm să avem documentaţia pentru toate cele trei proiecte până la finele lunii noiembrie şi credem că aceste proiecte sunt suficient de mature, cu siguranţă până anul viitor, să începem un proiect de evaluare pentru finanţare de la BEI. Acesta este doar un exemplu al modului în care serviciile noastre de consultanţă pot ajuta la mutarea proiectelor din faza de pregătire în faza de implementare şi în cele din urmă în faza de în care le pregătim pentru finanţare din partea BEI", a afirmat vicepreşedintele BEI.

Acesta a participat la semnarea a noi contracte şi modificări ale acordurilor existente cu intermediarii financiari români prin care se majorează volumul finanţărilor. Contractele noi, cu CEC Bank, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank şi Unicredit Bank, vor contribui alături de cele existente încheiate cu Banca Transilvania şi ING Bank România, la sprijinirea IMM-urilor şi a start-up-urilor care au nevoie de finanţare.

Potrivit BEI, acordurile cu instituţiile financiare menţionate urmăresc să faciliteze accesul la finanţare al firmelor româneşti, prin garanţii de 60% pentru fiecare împrumut şi prin scăderea ratelor dobânzilor percepute de bănci.

"Ca urmare a implementării cu succes a Iniţiativei pentru IMM-uri în România (SMEi), autorităţile române au alocat suplimentar 150 milioane euro din Programul Operaţional Regional, cu cofinanţare prin FEDR, ridicând bugetul FESI din cadrul iniţiativei până la 250 milioane euro. Prin această creştere şi împreună cu resursele suplimentare din partea grupului BEI şi a Comisiei Europene, până la 1,38 miliarde euro sunt disponibile pentru companiile româneşti graţie Iniţiativei pentru IMM-uri", se precizează într-un comunicat al BEI.

Prezent la eveniment, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că mai mult de 2000 de IMM-uri româneşti au beneficiat de această Iniţiativă fiind deja alocată suma de 500 milioane euro.

Citește și: Descindere în forță la Otopeni, după ce Klaus Iohannis a fost văzut urcând într-un avion privat

"România este printre statele membre UE care au implementat această iniţiativă şi am reuşit să o transformăm într-un program de marcă pentru IMM-urile din ţara noastră. Mai mult de 2000 de IMM-uri româneşti au beneficiat de această Iniţiativă, fiind deja alocată suma de 500 milioane euro. Împreună cu partenerii noştri, intenţionăm să construim în continuare pornind de la acest succes, în dorinţa noastră ca IMM-urile să devină coloana vertebrală a economiei româneşti", a afirmat Eugen Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a arătat, în context, că şi-ar dori ca şi România să ajungă în situaţia Germaniei, ţară în care zona de IMM-uri are o contribuţie de 68% din exporturi.

"Am spus-o mereu, pentru a aplica politica socială de care suntem responsabili trebuie să avem şi bani în buget. Ca să ai bani în buget ai nevoie de o piaţă puternică, cu alte cuvinte, un mediu de afaceri foarte puternic. Au fost foarte mult măsuri luate de Guvern în acest sens, poate nu foarte bine explicate. Dar pentru mine este de ajuns ca efectele acestor măsuri să se resimtă în economie. Să nu va gândiţi la Ordonanţa 114. Aia se poate discuta. O să vedeţi că multe dintre măsurile de acolo sunt măsuri care au fost foarte importante în economie, în special pe partea de construcţii", a subliniat şeful de la Finanţe.

Directorul în cadrul Fondului European de Investiţii, Hubert Cottogni, a explicat că folosirea resurselor FESI împreună cu cele ale Grupului BEI şi ale UE reprezintă o modalitate excelentă de a obţine mai mult cu mai puţin pentru că permite FEI să îşi asume o parte din riscul intermediarilor financiari în beneficiul final al IMM-urilor româneşti.

"Folosirea resurselor FESI împreună cu cele ale Grupului BEI şi ale UE este o modalitate excelentă de a obţine mai mult cu mai puţin. Aceasta permite FEI să îşi asume o parte din riscul intermediarilor financiari în beneficiul final al IMM-urilor româneşti. Resursele suplimentare FESI puse la dispoziţie de România, multiplicate prin împrumuturi comerciale, vor genera până la 1,38 miliarde euro în împrumuturi noi pentru IMM-urile din România", a arătat Hubert Cottogni.

Potrivit acestuia, creditele astfel obţinute de IMM-uri sunt în condiţii foarte avantajoase. "Aceasta înseamnă în România în special garanţii foarte mici sau chiar zero. Avem multe împrumuturi în portofoliu care nu au garanţii colaterale. Acest lucru este de neconceput chiar şi în Germania", a menţionat Cottogni.

Potrivit comunicatului BEI, viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, consideră că, pe lângă caracterul inovativ al utilizării fondurilor structurale şi de investiţii, va fi mobilizat mai mult capital privat pentru IMM-uri deoarece prin această suplimentare a bugetului se vizează noi pieţe şi ecosisteme financiare în România.

"Având aproape 2.000 de IMM-uri româneşti care au beneficiat deja de finanţare prin intermediul Iniţiativei pentru IMM-uri, suplimentarea bugetului aprobată anul trecut va facilita accesul mai multor IMM-uri la finanţare cu dobânzi şi garanţii reduse, contribuind la creşterea competitivităţii economice. Pe lângă caracterul inovativ al utilizării fondurilor structurale şi de investiţii, va fi mobilizat mai mult capital privat pentru IMM-uri deoarece prin această suplimentare a bugetului se vizează noi pieţe şi ecosisteme financiare în România", a precizat Daniel Suciu, citat în comunicat.

De asemenea, în comunicatul instituţiei financiare internaţionale este citat şi comisarul european pentru Politica de Vecinătate, Negocierile de Lărgire şi Politica Regională, Johannes Hahn, care a menţionat că România a fost printre primele state membre care s-au alăturat Iniţiativei pentru IMM-uri.

"Iniţiativa pentru IMM-uri arată perfect modul în care finanţarea Politicii de Coeziune, folosită într-un mod inovator, îşi poate multiplica efectele reale. România a fost printre primele state membre care s-au alăturat Iniţiativei pentru IMM-uri, fapt care a dat rezultate. Graţie resurselor suplimentare din Fondul European de Dezvoltare Regională, tot mai multe IMM-uri şi start-up-uri vor putea profita de această oportunitate, vor continua să creeze locuri de muncă, creştere şi prosperitate pentru ţară şi pentru cetăţenii săi", a precizat comisarul european.

La evenimentul care a avut loc joi la Bucureşti au participat , ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii (BEI), Andrew McDowell, şi directorul în cadrul Fondului European de Investiţii, Hubert Cottogni.

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este banca Uniunii Europene - instituţia de creditare pe termen lung a UE şi singura bancă deţinută şi care reprezintă interesele statelor membre ale Uniunii Europene. Acesta oferă finanţări pe termen lung pentru investiţii solide cu scopul de a contribui la obiectivele politicii UE. BEI lucrează îndeaproape cu alte instituţii ale UE pentru a pune în aplicare politica Uniunii Europene. Fiind entitatea cu cel mai mare volum de împrumuturi şi credite din lume, BEI oferă finanţare şi expertiză pentru proiecte de investiţii solide şi durabile, care contribuie la promovarea obiectivelor politicii UE. Peste 90% din activitatea BEI vizează Europa, însă Banca sprijină, de asemenea, politicile externe şi de dezvoltare ale UE.

Fondul European de Investiţii face parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii. Misiunea sa centrală este să sprijine micro-întreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii ale Europei prin acces la finanţare. FEI dezvoltă instrumente de capital de risc şi pentru creştere, garanţii şi instrumente de microfinanţare, care vizează în mod specific acest segment de piaţă. Prin rolul său, FEI promovează obiectivele UE în sprijinul inovaţiei, cercetării şi dezvoltării, antreprenoriatului, creşterii şi ocupării forţei de muncă.

Iniţiativa pentru IMM-uri (SMEi) din România, înfiinţată în octombrie 2016, face parte dintr-o iniţiativă mai largă a Comisiei Europene şi a Grupului BEI, care beneficiază de finanţare din partea Uniunii Europene prin programele FEDER şi Horizon 2020. Iniţiativa urmăreşte încurajarea statelor membre să îşi dubleze volumul Fondurilor ESI investite prin instrumente financiare în perioada 2014-2020 şi stimularea competitivităţii micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii ale României, printr-un acces mai bun la finanţare. SMEi a fost dezvoltată ca instrument de răspuns rapid şi eficient pentru majorarea creditării în economia reală, creării de locuri de muncă şi stimulării creşterii. Iniţiativa pentru IMM-uri este finanţată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională.