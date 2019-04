Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare va creste finantarea pentru proiectele de energie regenerabila din Polonia

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să îşi majoreze în acest an finanţarea pentru proiectele de energie regenerabilă din Polonia, după ce Guvernul de la Varşovia şi-a schimbat atitudinea faţă de energia verde, a declarat marţi un oficial din conducerea BERD, transmite Reuters potrivit Agerpres.

După câştigarea alegerilor din 2015, Partidul Dreptate şi Justiţie (PiS), care consideră sursele de energie regenerabilă ca fiind instabile, a introdus o serie de legi cu privire la parcurile eoliene care au făcut multe din aceste parcuri neprofitabile. În consecinţă, Polonia, ţară care îşi asigură cea mai mare parte din energie electrică din termocentrale pe bază de cărbune, a beneficiat de puţine investiţii în sursele regenerabile şi riscă să rateze ţintele impuse de Uniunea Europeană pentru anul 2020.Însă anul trecut, Partidul Dreptate şi Justiţie (PiS) şi-a schimbat atitudinea faţă de energiile regenerabile. În încercarea de a readuce Polonia pe drumul respectării ţintelor UE în domeniul energiilor verzi, PiS a înlăturat măsurile de descurajare a parcurilor eoliene şi a început licitaţiile potrivit unui nou sistem de subvenţionare."Intenţionăm să creştem finanţarea pentru proiectele de energie regenerabilă în acest an. Suntem foarte mulţumiţi de schimbarea atitudinii Guvernului faţă de sursele regenerabile", a declarat directorul regional BERD, Grzegorz Zielinski. Potrivit acestuia, în perioada 2012-2014, finanţarea BERD pentru proiectele de energie regenerabilă a fost una cuprinsă între 250 şi 350 milioane euro pe an. Acum BERD ar putea să îşi crească finanţarea totală în Polonia până la 650 milioane euro de la 560 milioane euro anul trecut."Plecăm de la ipoteza că în acest an vom reveni la aceste nivele, având în vedere că în ultimii trei ani finanţarea pentru regenerabile a fost practic zero", a spus Zielinski. Acesta a adăugat că BERD se aşteaptă să susţină noi proiecte de parcuri eoliene onshore şi parcuri fotovoltaice în acest an, precizând că nu exclude o cooperare cu marile companii energetice controlate de statul polonez. "Credem că există posibilitatea să cooperăm cu ei în proiectele regenerabile, în special când vine vorba de parcuri eoliene offshore, având în vedere mărimea lor", a spus Zielinski.Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a fost înfiinţată în 1991 pentru a investi în fostele state din blocul comunist şi a le ajuta să facă tranziţia la economia de piaţă. În ultimii ani, BERD a început să-şi reorienteze atenţia dinspre fostul bloc sovietic spre Africa de Nord şi Orientul Mijociu. În România, BERD se numără printre investitorii instituţionali de top. Până în prezent, banca a investit aproape 8 miliarde de euro în ţară în peste 400 de proiecte. Numai în 2017 a investit 550 de milioane de euro în România. Din această finanţare, peste 500 de milioane de euro au fost furnizate sectorului privat, cel mai înalt nivel din ultimii şapte ani.