Banca Europeana sprijina cu 12,5 milioane de euro modernizarea serviciilor de apa si canalizare din judetul Arges

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat vineri că va acorda un împrumut de 12,5 milioane de euro operatorului regional de apă şi canalizare Apă Canal 2000 SA Piteşti pentru modernizarea serviciilor de apă şi canalizare din judeţul Argeş, informează un comunicat de presă al băncii internaţionale.

Acest anunţ vine la două zile după ce BERD a informat că acordă un împrumut de 25 de milioane de euro pentru modernizarea serviciilor de apă din judeţele Dolj şi Gorj, de această investiţie urmând să beneficieze 400.000 de locuitori din cele două judeţe.

BERD a precizat că împrumutul de 12,5 milioane de euro va fi acordat, în două tranşe, pentru a cofinanţa proiectul de 161,8 de milioane de euro al APĂ CANAL sub Programul Operaţional Infrastructură Mare. Programul de investiţii vine să îmbunătăţească şi să extindă serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de tratare a apei uzate, punând accent pe localităţile mici (cu mai puţin de 10.000 de locuitori). Peste 2.000 de locuitori vor avea acces pentru prima dată la serviciile de apă. Compania de apă are în vedere totodată să reducă pierderile de apă cu 5,2 milioane metri cubi şi să trateze un volum suplimentar de un milion de metri cubi de apă uzată pe an. În plus, împrumutul va susţine dezvoltarea unui sistem de management al activelor ce va include dezvoltarea unei aplicaţii IT pentru a creşte eficienţa operaţională a Apă Canal.

Finanţarea este acordată în cadrul Facilităţii de Infrastructură Sustenabilă de Apă BERD (EBRD Sustainable Water Infrastructure Facility - SWIFT) prin care se continuă cooperarea de lungă durată a băncii avută cu companiile româneşti de apă, ce vizează alinierea sectorului la legislaţia, politicile şi practicile UE.

Până în prezent, BERD a finanţat 24 de operatori de apă din România, oferind împrumuturi în valoare totală de 330 milioane de euro şi mobilizând peste două miliarde de euro din finanţarea UE pentru infrastructura de apă şi canalizare.

BERD este principalul investitor instituţional din România, cu investiţii de peste 8,3 miliarde de euro în diferite sectoare ale economiei româneşti.