Banca Transilvania a aprobat 5.321 de credite IMM Invest, pana in prezent

Banca Transilvania (BT) a aprobat, până în prezent, 5.321 de credite IMM Invest, în valoare de 2,13 miliarde de lei, se arată într-o informare a băncii, publicată marţi.

"Suntem bucuroşi pentru numărul mare de solicitări rezolvate până acum. Peste 5.000! În acelaşi timp suntem atenţi la discuţiile din spaţiul public privind noi iniţiative de susţinere economică şi antreprenorială şi încercăm să oferim ajutorul unde este nevoie. Mulţumim clienţilor pentru cooperare şi înţelegere, precum şi colegilor noştri pentru dăruire şi ritmul neobosit. Munca noastră continuă", a declarat Tiberiu Moisa, director general adjunct, MidCorporate & IMM, Banca Transilvania, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Florin Cîțu, măsuri drastice împotriva baronilor și bugetarilor: 'Vor fi controale la sânge la modul în care banul public este folosit'

Potrivit sursei citate, în data de 27 iulie, erau aprobate din partea BT, 5.321 de dosare, iar 5.071 de dosare fuseseră transmise către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

Numărul de angajaţi ale firmelor pentru care s-au aprobat credite IMM Invest prin BT se ridică la 64.723, în timp ce valoarea creditelor aprobate a ajuns la 2,13 miliarde de lei.

La acest moment, 1.236 de angajaţi BT se ocupă de IMM Invest.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 97: S-a deschis cel mai mare bordel politic, la Capitală

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani.

Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.