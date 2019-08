Bancherii trag un semnal de alarma! Cum va fi afectata, Marea Britanie, de un BREXIT fara acord

BREXIT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cazul in care Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana fara un acord, la 31 octombrie 2019, lira sterlina se va deprecia semnificativ, ajungand la aceeasi paritate cu euro si la 1,10 dolari, avertizeaza grupul bancar olandez ING, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Credem ca cel mai probabil scenariu este cel in care Parlamentul sprijina o motiune de cenzura si forteaza extinderea Articolului 50 la un anumit moment in octombrie, stabilind conditiile pentru alegeri generale la finalului lunii noiembrie sau in decembrie", se arata intr-o nota adresata clientilor de ING, Probabilitatea declansarii alegerilor si a intarzierii Brexitului este de 40%. O revocare a Articolului 50 va duce la aprec ...