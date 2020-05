Bancile trebuie sa devina mai implicate in economie si sa paraseasca zona de confort, precizeaza presedintele FNGCIMM

Băncile ar trebui să părăsească zona de confort şi să devină mai active şi mai implicate în zona de economie, consideră Cristian Păun, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM).

"Cu toţii trebuie să ieşim din zona de confort şi să ne asumăm nişte riscuri, nişte responsabilităţi. Vorbesc aici despre stat care, prin intermediul Fondului, a decis să devină partenerul acestor antreprenori şi să preia din expunerea la risc pe care ei o au în acest moment în faţa băncilor. Există apoi o zonă de confort pe care băncile ar trebui să o părăsească. E clar că nu va mai fi ca perioada de dinainte de această criză. Băncile trebuie să devină mai active şi mai implicate în zona de business, de economie. De asemenea, antreprenorii trebuie să dea un test, pentru că ei împrumută aceşti bani. Ei vor trebui să dea aceşti bani înapoi, ceea ce înseamnă că responsabilitatea şi ideile cu care vor veni în faţa băncilor, având alături statul, trebuie să fie viabile, să genereze fluxuri de numerar viitoare suficiente pentru a putea da aceşti bani înapoi băncilor. Deci, trebuie să dăm cu toţii nişte teste, dar nu ştiu dacă suntem pregătiţi. Şi la Fond sunt nişte constrângeri legate de resurse, mai ales de resursa umană, pentru că este un număr foarte mare de cereri. Automatizarea proceselor încă este la un nivel incipient, dar măcar avem această speranţă că văzând şi făcând vom putea, până la urmă, să deservim aceste sector fără de care nu poate să ne fie mai bine nici acum, nici în alte momente", a explicat Păun, în cadrul unei videoconferinţe de specialitate, organizate joi, potrivit agerpres.ro.

În viziunea analistului, programul IMM Invest reprezintă un test pentru toată lumea, după depăşirea etapei de verificare a posibililor beneficiari.

"IMM Invest e un test pentru toată lumea, pentru că, până la urmă, avem nişte idei pe masă de la care am plecat. Două dintre cele mai importante ar fi că factorul esenţial în dezvoltarea unei naţiuni mai ales în acest zile este clar antreprenoriatul, iar a doua idee este că acest antreprenoriat nu poate să dezvolte ceva fără a avea acces la finanţare şi la capital. Avem pe masă o posibilă schemă bună de facilitare a accesului la finanţare a IMM-urilor şi trebuie să dăm fiecare dintre noi un test. Deocamdată, am trecut de partea cea mai simplă a mecanismului, aceea prin care am verificat că 50.000 de posibili beneficiari au cerut şi îndeplinesc o condiţie minimală, de încadrare la categoria IMM. De aici încolo începe parte responsabilă şi partea dificilă. Acest test este dat în parteneriat între stat - bănci - antreprenori şi nu neapărat în această ordine", a spus Cristian Păun.

Consiliul Naţional al IMM-urilor din România (CNIPMMR) organizează, joi, o nouă ediţie a videoconferinţei cu titlul "vorbIMM", de data aceasta având ca temă programul guvernamental IMM Invest.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Pentru IMM-urile care solicită credite/linii de credit pentru capital de lucru, finanţările pot ajunge până la 5.000.000 lei, garantate până la 80% în cazul întreprinderilor mijlocii şi până la 1.000.000 lei, cu garantare de maxim 90%, în cazul întreprinderilor mici şi micro. Durata finanţării pentru capital de lucru este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni, rata dobânzii fiind Robor la 3 luni +2,5 %/an.

În cazul ambelor tipuri de credite, dobânda, costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele şi contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat, până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire.