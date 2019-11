Bancul zilei I La hotel cu amanta

Aventurile extraconjugale ofera, de fiecare data, subiecte care se transforma in bancuri savuroase. Bineinteles, nu intotdeauna apar motive pentru ironii si pentru zambete, unori rezultand situatii tensionate si la rupturi sentimentale concretizate in salile de tribunal. Dar nu este cazul experientei pe care a trait-o un barbat dornic de amor intr-o camera de hotel. Acesta a mers la hotel cu amanta, apoi…

” Ieri m-am dus cu amanta la un hotel si, la intrare, vad parcata masina socrului meu. Mi-a sarit tot cheful si, bineinteles, daca ma vedea aveam probleme. I-am explicat amantei ca azi este imposibil si a plecat suparata. De nervi, i-am rupt ambele oglinzi si am plecat acasa. A doua zi m-am dus sa-l vad si sa rad de el ca nu mai are oglinzi la masina. Era foarte suparat si il intreb :

– Ce-i cu tine, te vad parca suparat ?

– Cum dracu` sa nu fiu, ieri i-am imprumutat masina lu` nevasta-ta si mi-a adus-o inapoi fara oglinzi”, este bancul postat in mediul online, savurat de foarte multi dintre internauti.

