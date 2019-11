Bancul Zilei I „Prietene, am facut amor cu sotia ta”

Cand prietenii se intalnesc la bere, de cele mai multe ori ajung sa isi faca tot felul de confesiuni. Asa s-a intamplat si de aceasta data, cand un amic a gasit curajul sa ii marturiseasca un secret despre el si sotia lui. Doar ca, dupa raspunsul prietenului, el a fost cel surprins.

„Doi prieteni se intalnesc la o bere.

– Salut! Vreau sa-ti spun ceva. In primul rand am intalnit-o pe sotia ta in vacanta, in al doilea rand m-am culcat cu ea, iar in al treilea rand – ce parere ai de-al doilea rand?

– In primul rand m-am despartit de ea acum un an, in al doilea rand – are sifilis, iar in al treilea rand – ce parere ai de-al doilea rand?„

