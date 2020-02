Bancul zilei: Ion si Maria in pat

Vine Ion acasa de la oras si zice catre Maria, hotarat:

– Marie, stinge lumina, trage perdelele si in pat iute!

– Ma Ioane, da mai am de lucru.

– Dac-am zis, am zis!

Vede Maria ca n-are incotro, se conformeaza. Se pune si Ion in pat, trage plapuma peste ei si zice:

– No, acum Marie, sa-ti arat ce ceas cu fosfor mi-am cumparat.

