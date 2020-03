Bancul zilei: parcarea

Astăzi la supermarket am văzut o femeie care se chinuia să parcheze o mașină.

– Vrei să te ajut și s-o parchez eu? am intrebat-o politicos.

– Nu, mulțumesc, mi-a răspuns.

– Esti sigură? am intrebat-o din nou după 45 de minute când am ieșit cu cumpărăturile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.