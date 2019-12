Bancul zilei: Scuza perfecta

Un barbat casatorit se hotaraste sa lucreze peste program pentru a ramane singur cu cu secretara sa, o tipa foarte sexi. Ii telefoneaza sotiei si inventeaza o scuza iar apoi o invita pe secretara la cina. Seara se dovedeste un succes iar cei doi sfarsesc in apartamentul secretarei. Dupa doua ore de amor, tipul se duce in baie sa se aranjeze dar ghinion: observa o pata vanata pe gat...rezultat al sarutarilor senzualei secretare. Tipul intra in panica si incearca sa se gandeasca la o scuza pt. sotie.

Ajuns acasa imediat ce deschide usa cainele ii iese vesel in intampinare. Imediat ii vine ideea salvatoare: se tranteste pe covor simuland o lupta cu cainele apoi se ridica acoperindu-si gatul cu mana:

- Ia, uite draga ce mi-a facut nebunul asta de caine!

-Tie? Asta e nimica toata! Uite ce mi-a facut mie la sani!, spuse tipa descheindu-si bluza.

