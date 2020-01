BANCUL ZILEI: Sotul, sotia si amantii

Agilitatea femeii:

Un sot si o sotie se întâlneau cu amantii lor in acelasi hotel.

Intr-o zi, barbatul cu amanta lui iesind din hotel, da nas in nas cu nevasta-sa si cu amantul ei care intrau.

Cand s-au vazut, femeia ii striga barbatului:

– Aha in sfarsit te-am prins! Și de data asta mi-am adus si un martor!

