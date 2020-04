Banescu: Acordul Patriarhiei cu MAI - pana la ultima litera, in consonanta cu toate reglementarile starii de urgenta

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, afirmă că acordul Patriarhiei cu MAI este "în conţinutul său, până la ultima literă, în consonanţă cu toate reglementările stării de urgenţă" şi subliniază că România este o ţară şi o societate edificate pe valorile creştinismului, "nici creştinopată, nici creştinofobă". "Acordul Patriarhiei cu MAI este în conţinutul său, până la ultima literă, în consonanţă cu toate reglementările stării de urgenţă în vigoare (valabile în spaţiul public, inclusiv al magazinelor alimentare, al farmaciilor etc). Poliţia Română nu ne asigură tuturor doar protecţia şi ordinea publică, ci face acum şi un gest major de civilitate creştină, un gest de cordialitate civică pentru care toţi cetăţenii ortodocşi ai acestei ţări îşi exprimă tăcut recunoştinţa. Mai puţin ideologii anticreştini mereu de serviciu. Suntem o ţară şi o societate edificate pe valorile culturale şi spirituale ale creştinismului, o societate tolerantă, solidară, civilizată. Nici creştinopată, nici creştinofobă", a declarat miercuri Bănescu pentru AGERPRES. El susţine că a oferi, cu "măsuri de protecţie totală şi perfect legală, Paşti şi Lumina de Paşti celor care le solicită", reprezintă un gest salutar şi nu criticabil. "A oferi, sub măsuri de protecţie totală şi perfect legală, Paşti şi Lumina de Paşti celor care le solicită şi le primesc prin voluntari acreditaţi şi corespunzător echipaţi (mult mai bine decât curierii care ne aduc mâncare sau produse comandate online), a oferi aceste lucruri în deplină ordine, nu tuturor la întâmplare, este un gest pe care bunul simt, dublat acum atent şi de fireasca grijă faţă de ceilalţi, ne invită în mod firesc să îl salutăm, nu să îl criticăm. Învierea lui Hristos să ne aducă tuturor în suflet lumină, pace şi bucurie în starea de recluziune şi reflexivitate în care ne aflăm în acest an!", a mai spus Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. Ministrul Marcel Vela a anunţat, marţi, că, în urma unui acord între MAI şi BOR, distribuirea Sfintei Lumini aduse de la Ierusalim în seara zilei de sâmbătă, 18 aprilie, se va face de către voluntarii parohiilor şi de către echipajele de ordine publică şi patrulele existente în misiune, începând cu ora 20,00. "Credincioşii vor putea ieşi în proximitatea casei, în afara curţii sau a imobilului în care locuiesc, respectând regulile de distanţare socială, astfel încât să fie evitată aglomeraţia şi formarea grupurilor mai mari de trei persoane. În acest sens, doi sau trei locatari dintr-o scară de bloc pot oferi Sfânta Lumină primită de la voluntari tuturor vecinilor", a precizat Marcel Vela. El a mai arătat că prescura de Paşte poate fi luată vineri şi sâmbătă din locurile special amenajate în afara bisericilor şi că pe declaraţia obligatorie credincioşii trebuie să menţioneze numele lăcaşului de cult din zona de rezidenţă. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că va solicita în şedinţa pe care urmează să o aibă cu premierul şi mai mulţi miniştri să se revină asupra acordului încheiat între MAI şi BOR. "În cadrul acestei şedinţe voi solicita premierului Orban şi ministrului de Interne să revină asupra acestui acord, să găsească, dacă vor, o formulă care respectă principiul staţi acasă, care se încadrează perfect în solicitările din decretul care prelungeşte starea de urgenţă şi care evident respectă toate ordonanţele militare", a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(autor: Daniel Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)