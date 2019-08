Bani europeni pe apa Sambetei. Pavelele din zona peninsulara a Constantei vor fi inlocuite

În perioada 2012-2015, Primăria municipiului Constanţa a băgat, la propriu, 65 de milioane de lei în reabilitarea zonei peninsulare din municipiu. Proiectele au fost derulate cu bani europeni, precum şi cu bani din bugetul republican, plus o cofinanţare asigurată de la bugetul local. Este vorba despre:din centrul istoric al municipiului Constanţa, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa 1.1 (2012-2015), valoare totală: 37.934.638,30 de lei.şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis - finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013-Axa 1.1(2012-2015), valoare totală: 14.790.098,44 lei.- Piaţa Ovidiu - finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa 1.1 (2012-2014), valoare totală 14.863.355,95 lei.Două proiecte au fost executate de firma ABC Val, în asociere cu alte societăţi, iar cel de-al treilea, de SC Ro-Mat Construct SRL. Teoretic, proiectul privind infrastructura pietonală se află încă în garanţie, însă ştim cu toţii cum arată „pavelele ciobite, cu aer istoric” din Piaţa Ovidiu, aşa cum le alintă primarul Decebal Făgădău.De câte ori au fost întrebaţi despre starea pavelelor, reprezentanţii municipalităţii au invocat traficul auto care ar fi distrus pavajul.Acesta este şi motivul pentru care municipalitatea a aprobat în toamna anului trecut, prin intermediul Consiliului Local Municipal, un regulament care instituie restricţii pentru această zonă -În aprilie a.c., regulamentul a fost atacat de o asociaţie a investitorilor din zonă, iar magistraţii de la Tribunalul Constanţa au decis suspendarea acestuia. Potrivit acestui regulament, zona peninsulară va fi separată în două părţi:- Faleza promenadă Cazino;- Bd. Tomis (segmentul cuprins între str. Traian şi str. Vasile Alecsandri, segmentul cuprins între str. Vasile Alecsandri şi str. Sulmona şi segmentul cuprins între str. Sulmona şi Piaţa Ovidiu);- Piaţa Ovidiu şi str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între str. Petru Rareş şi Piaţa Ovidiu).- str. 9 Mai;- str. Arhiepiscopiei;- str. C.A.Rosetti;- str. Callatis;- str. Căpitan Vasile Țurcanu;- str. Constantin Brâncoveanu;- str. Crângului;- str. Cristea Georgescu;- str. Dianei;- str. Dimitrie Cantemir;- str. Doinei;- str. Dr. Aristide Karatzali;- str. Dr. Francisc Reiner;- str. Ecaterina Varga (segmentul cuprins între Vasile Alecsandri şi str. Callatis);- str. Grigore Tocilescu;- str. Horia;- str. Ion Theodorescu Valahu;- str. Krikor H. Zambaccian;- str. Maior Gheorghe Șonţu;- str. Marcus Aurelius;- str. Mircea cel Bătrân (segmentul cuprins între str. Vasile Alecsandri şi Piaţa Ovidiu);- str. Nicolae Titulescu- str. Orient ;- str. Ovidiu;- str. Petru Rareş;- str. Poştei;- str. Profesor Doctor Ion Cantacuzino;- str. Remus Opreanu;- str. Revoluţiei din 22 Decembrie;- str. Sulmona;- str. Traian ( segmentul cuprins între str.Doinei şi Piaţa Ovidiu);- str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între str. Termele Romane şi str. Petru Rareş);- str. Vântului.Situaţiile în care este permisă circulaţia rutieră în zona peninsulară sunt următoarele: pentru aprovizionare, pentru furnizorii serviciilor de utilităţi publice, pentru rezidenţi, pentru instituţii publice, pentru amenajări, pentru furnizorii serviciilor de catering, poştă, curierat, transport valori, persoane şi taxi, pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive şi pentru situaţii excepţionale sau situaţii de urgenţă. Trebuie menţionat faptul că viteza de deplasare a vehiculelor în zona peninsulară este de maxim 30 km/h.Intrarea şi ieşirea maşinilor în/din zona peninsulară se realizează doar prin punctele prevăzute în Regulamentul de acces în care vor fi amplasate indicatoare de semnalizare rutieră, care au fost deja montate.În schimb,, format din locuitorii din această zonă, s-a declarat în favoarea restricţionării accesului maşinilor în zonă. În ciuda reacţiilor mai mult sau mai puţin politice de pe Facebook, oamenii vor un centru istoric prin care să se plimbe la pas.Toată peninsula are aproximativ 2 km lungime. O parte este oricum pietonală. Indiferent de deznodământul acestor procese, primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, militează ca Piaţa Ovidiu să fie pietonală. Acum are şi un argument în plus, faptul că vrea să reabiliteze zonele în care pavajul a fost distrus. Acest lucru, spune edilul-şef, se va realiza indiferent de soluţia dată de magistraţi. Iar dacă regulamentul va fi anulat, se vor introduce restricţii pe perioada lucrărilor pe care le vor realiza în centrul vechi angajaţii societăţii Consiliului Local, Confort Urban SRL. De altfel, încă de la începutul anului, SC Confort Urban SRL a demarat o procedură de achiziţie pavele.