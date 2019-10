Bani frumosi din ridicarea masinilor. Cat scot din buzunare soferii pentru recuperarea masinilor in cele mai mari orase din tara

Poliţiştii locali din toată ţara sunt cu ochii pe şoferii care-şi lasă autovehiculele pe unde apucă. Măsurile ridicării unei maşini sunt dispuse în următoarele situaţii: sunt pe carosabil unde staţionarea este interzisă prin lege, pe trotuare fără respectarea prevederilor legale, pe spaţii verzi, în parcuri, în locurile unde sunt montate pavele, în parcările amenajate, fără a avea achitată contravaloarea taxei privind parcarea sau pe locurile de parcare amenajate şi semnalizate corespunzător, destinate persoanelor cu handicap.Laa, autovehiculele care staționează sau sunt oprite neregulamentar sunt ridicate, transportate, depozitate și eliberate de reprezentanții SC Confort Urban SRL. Constănţenii îşi pot recupera maşinile din parcul auto situat în municipiul Constanţa, strada Caraiman nr. 1, dar doar după ce au achitat taxele prevăzute prin HCLM 399/ 2018 şi numai în prezenţa unui poliţist local: tarif ridicare maşini - 450 de lei, tarif transport maşini - 120 de lei, tarif depozitare maşini/ zi - 60 de lei. Programul de restituire este non-stop.Înpe lângă taxa de ridicare de 500 de lei, şoferii trebuie să plătească şi amenda pentru oprire sau staţionare neregulamentară. Pentru staţionare, sancţiunea poate ajunge la 5 puncte amendă, iar punctul este de 145 de lei, iar în total, un şofer neglijent poate ajunge să plătească 1.225 de lei.La, cuantumul sancţiunii pentru ridicare, transport şi depozitare a fost stabilit, conform hotărârii Consiliului Local Cluj nr. 21/2017, la 547 de lei. În cazul în care utilizatorul sau proprietarul se prezintă la autovehicul şi nu se mai efectuează transportul şi depozitarea, sancţiunea este de 294 de lei. Măsura privind ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar s-a dispus în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern nr. 965/2016 privind circulaţia pe drumurile publice.Laun şofer căruia i se ridică autoturismul trebuie să scoată din buzunar peste 500 de lei ca să îl recupereze din depozitul Societăţii de Drumuri Municipale. Taxa de ridicare şi transport este de 500 de lei, la care se adaugă 5 lei pentru fiecare zi de depozitare. În condiţiile în care un şofer ajunge la maşină înainte ca vehiculul să fie urcat pe platforma angajaţilor de la Societatea de Drumuri Municipale, acesta poate plăti pe loc doar 150 de lei.La, tarifele pe care le plătesc şoferii prinşi pe picior greşit pentru ridicări auto sunt următoarele: tariful de ridicare pentru vehicul/remorcă/rulotă - 300 de lei pentru maşinile cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, 370 de lei – pentru maşinile cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone; tariful de transport pentru vehicul/remorcă/rulotă – 150 de lei pentru maşinile cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone: 150 de lei, 200 de lei – pentru maşinile cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone: 200 de lei. Tariful zilnic depozitare pentru vehicul/remorcă/rulotă este de 50 de lei. Tarifele pentru depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore începând de la data şi ora depozitării, nefracţionat.Municipalitatea sibiană încasează bani frumoşi din activitatea de ridicare a maşinilor parcate neregulamentar, pe locuri destinate persoanelor cu handicap sau a maşinilor care staţionează în zone care blochează accesul. Laşoferii pot reintra în posesia autoturismului numai după ce achită contravaloarea taxelor de ridicare - 350 de lei, transport - 100 de lei) şi depozitare - 150 de lei pe zi.La, tarifele sunt următoarele: ridicarea şi transportul vehiculelor - 430 lei (TVA inclus); ridicarea vehiculelor pe autoplatforma de transport - 290 lei (TVA inclus); depozitat autovehiculele/vehiculele staţionate - 45 lei de autovehicul (inclusiv TVA) pentru 24 ore. În baza actului adiţional nr. 1 la contractul nr.78115/01.09.2010, de la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.307/23.08.2010 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice către Societatea Comercială Servicii Publice Iaşi SA încheiat cu Primăria Municipiului Iaşi, societatea va ridica, transporta, depozita şi elibera autovehiculele/vehiculele staţionate, parcate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Iaşi.Potrivit hotărârii Consiliului Local, tariful de deblocare a unui autoturism înainte de a fi urcat pe rampă este de 100 de lei. Pentru deblocarea maşinilor transportate la depozit va fi de 300 de lei, iar cel de depozitare va fi de 100 de lei pentru prima zi şi apoi se va plăti câte 50 de lei pentru fiecare următoare zi de depozitare.Latariful pentru restituirea maşinilor ridicate cu platforma de pe domeniul public este de 272,42 lei şi 10 lei pe zi pentru depozitare.Întarifele de ridicare, transport si depozitare pentru autovehiculele staţionate neregulamentar sunt următoarele: ridicare – 150 lei, ridicare, transport şi depozitare – 300 lei. Tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore, începând cu momentul depozitarii, nefracţionat – 10 lei. Serviciul Ridicări şi Tractări Auto este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Acţiunea de ridicare, transport şi depozitare se realizează de către RAT Craiova şi se desfăşoară numai la solicitarea reprezentanţilor Politiei Municipiului Craiova – Biroul Rutier sau ai Politiei Locale a Municipiului Craiova – Serviciul Circulaţie.Și în municipiulse desfăşoară activitatea de ridicare a maşinilor parcate neregulamentar. Tarifele pentru ridicare/transport/depozitare sunt în valoare de 600 lei (ridicare - 300 lei, transport - 200 lei, depozitare - 100 lei/zi).În, pentru recuperarea unei maşini ridicate după ce a fost parcată neregulamentar se plăteşte 380 de lei, plus TVA, dar şi o amendă contravenţională. Mai exact, tarifele maxime stabilite conform Hotărârii Consiliului Local pentru operaţiunile de ridicare, transport şi descărcare la locul de depozitare sunt: 220 de lei/vehicul plus TVA pentru operaţiunea de ridicare a vehiculului; 130 de lei/vehicul plus TVA pentru operaţiunea de transport a vehiculului de la locul ridicării până la locul de depozitare, la care se vor adăuga cheltuielile operatorului (30 de lei/vehicul pentru prima zi de depozitare şi 45/vehicul pentru perioadele mai mari de 24 de ore).