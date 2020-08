Bani in plus pentru serviciile secrete la rectificarea bugetara

Veniturile bugetului de stat se diminuează, pe sold, cu suma de 289,4 milioane lei, conform proiectului rectificării bugetare. Cheltuielile se majorează cu suma de 24,416 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat crește de la 73,4 miliarde lei la 91 miliarde lei acesta reprezentând 8,6% din PIB. Conform notei de fundamentare, în scenariul actual, pentru a […] The post Bani în plus pentru serviciile secrete la rectificarea bugetară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.