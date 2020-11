Bani pentru ajutorul persoanelor cu handicap. Nicușor Dan anunța cand se vor face plațile: 'In aceasta saptamana vom primi banii de la Guvern'

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan, anunţă că stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucureşti va fi plătit luni, 9 noiembrie. Primarul anunţă că singurii bani pe care i-a găsit în conturile Primăriei au fost 4,4 milioane de lei şi popriri pentru 80 de milioane de lei.

”Stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucureşti va fi plătit luni, 9 noiembrie. În această săptămână vom primi banii de la Guvern, iar apoi ne vom putea onora obligaţiile faţă de adulţii cu dizabilităţi din Capitală”, a anunţat, marţi, primarul genral al Capitalei.

Nicuşor Dan anunţă că a găsit puţini bani în conturile instituţiei, dar popriri de 80 de milioane de lei.

Avocatul lui Rizea SE TEME pentru viața clientului, după anunțul retragerii cetățeniei -'Eforturile apărării vor fi concentrate pe asigurarea protecției vieții'

”Vă informez că singurii bani pe care i-am găsit în conturile primăriei au fost 4,4 milioane de lei şi popriri pentru 80 de milioane de lei. În condiţiile în care pentru plata acestor stimulente financiare necesarul e de 28 de milioane de lei”, a mai precizat primarul general.

Acesta susţine că va face ”de fiecare dată toate eforturile pentru ca bucureştenii să nu aibă de suferit, în ciuda problemelor financiare ale municipalităţii”.

Nicuşor Dan a anunţat, în 27 octombrie, că Gabriela Firea a oprit plata stimulentului finaciar pentru persoanele cu dizabilităţi.

Forstul primar Gabriela firea a respins acuzaţiile, precizând că nu avea cum să oprească plata unui stimulent pe care l-a introdus chiar ea.

”E adevărat, situaţia financiară a primăriei este una dificilă şi o spun de un an, un an şi jumătate pentru că Guvernul, în <înţelepciunea> sa a diminuat lunar cota din impozitul pe venit care ne este nouă alocată, tocmai ca să îmi creeze mie probleme, iar bucureştenii să se supere pe mine, să fiu penalizată politic şi de asemenea nu ni s-a aprobat nicio solicitare pe care am făcut-o către Guvern, de a ne împrumuta din Trezorerie la o dobândă mai mică sau de a ne împrumuta pe piaţa bancară privată. Pur şi simplu s-astrâns şurublul în fiecare lună”, a spus atunci Firea.