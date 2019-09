Banias si-a recastigat mandatul de ales. Presedintele ALDE Constanta - Nu mai avem consilieri judeteni. Acei oameni se reprezinta pe ei sau pe patronii lor!“

Fostul consilier judeţean Emil Banias, fratele deputatului ALDE Mircea Banias, a reuşit, după doi ani de procese, să-şi recâştige mandatul de ales judeţean.În dosarul 4161/118/2017, Emil Banias a solicitat anularea actului administrativ Ordinul Prefectului Judeţului Constanţa nr. 261/2017.Instanţa de contencios-administrativ a admis ieri cererea formulată de către reclamantul Emil Banias în contradictoriu cu Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa şi a dispus anularea Ordinului nr. 261/2017 emis de prefect, prin care s-a constatat încetarea mandatului de consilier judeţean al reclamantului. „Dispune repunerea reclamantului în toate drepturile conferite de funcţia de consilier judeţean, până la expirarea mandatului legal, cu plata retroactivă a tuturor drepturilor salariale neachitate, pană la efectiva punere în funcţie”, se arată în minuta instanţei.Decizia pronunţată pe 16 septembrie a.c. nu este definitivă, însă este executorie, cu recurs în 15 zile de la comunicare.Prefectura va face recurs, dar se aşteaptă să-i fie respinsSubprefectul judeţului Constanţa Ionuţ Done a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanţa că Instituţia Prefectului va formula recurs în termenul legal, dar se aşteaptă ca instanţa să-l respingă. Motivul: „Emil Banias a câştigat definitiv un alt proces prin care şi-a recăpătat tot în instanţă calitatea de membru ALDE. Până la pronunţarea definitivă în primul dosar, procesul prin care consilierul a contestat ordinul prefectului a fost suspendat, iar ulterior dosarul a rămas fără obiect”, a precizat Done.Banias a câştigat şi procesul cu ALDEEmil Banias a câştigat în prima instanţă pe 10.05.2018 procesul împotriva ALDE. Atunci, instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de ALDE şi a admis acţiunea exercitată de reclamantul Banais. Magistraţii au decis anularea hotărârii nr. 1 din 27 05. 2017 a Delegaţiei Permanente Teritoriale a Filialei ALDE Constanţa prin care reclamantul a fost exclus din partid şi au dispus obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată - taxa judiciară de timbru. ALDE nu s-a lăsat şi a făcut recurs, iar pe 27.06.2019, Curtea de Apel Constanţa a constatat tardivitatea recursului, hotărârea fiind definitivă.Banias se întoarce în CJC. Conducerea ALDE susţine că nu mai are niciun ales judeţeanDupă ce procedural revenirea lui Emil Banias va fi rezolvată, acesta îşi va relua mandatul în Consiliul Judeţean Constanţa. Banias susţine că în calitate de membru ALDE, în timp ce senatorul Ion Popa, preşedintele ALDE Constanţa, afirmă că formaţiunea pe care o reprezintă nu mai are, din punctul său de vedere, niciun reprezentant la nivelul administraţiei judeţene.„Partidul nu este un restaurant, unde vine cine vrea, să se îmbete, apoi pleacă la culcare. Acest domn nu reprezintă ALDE, chiar dacă are o decizie judecătorească. De altfel, după cele întâmplate în ultima vreme în Consiliul Judeţean, eu consider că nu mai avem niciun consilier. De altfel, am analizat activitatea celor doi aleşi judeţeni şi le-am solicitat demisia. Normal că nu vor face acest lucru, dar ei nu mai reprezintă partidul, ci pe angajatorul lor, care le cere în ce fel să voteze“, a spus Ion Popa.Popa a făcut referire la consilierii Steluţa Lebidov şi Marcel Savlovschi, angajaţi ai omului de afaceri Jean Paul Tucan, cândva şi el membru şi vicepreşedinte ALDE. De altfel, Lebidov, consilierul adus cu avionul din vacanţă pentru a asigura majoritatea PSD în Consiliul Judeţean la aprobarea bugetelor cluburilor şi asociaţiilor sportive şi la rectificarea de buget a CJC, urmează să-şi piardă calitatea de consilier, după repunerea în drepturi a lui Emil Banias.