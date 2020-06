Banicioiu: Pacienții non-Covid sufera in lipsa tratamentelor. Guvernul da vina pe medici

Fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, reiterează pledoaria pentru pacienții non-COVID care continuă să sufere din cauza lipsei de tratamentele de care au nevoie în spitale. Bănicioiu susține că pacienții non-Covid au mari probleme în această perioadă pentru că nu se pot trata în spitalele în care mergeau de obicei. Bănicioiu arată că Executivul a […] The post Bănicioiu: Pacienții non-Covid suferă în lipsa tratamentelor. Guvernul dă vina pe medici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.