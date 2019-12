Bank of China iși deschide oficial operațiunile in Romania

Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancară din lume, își deschide oficial luni operațiunile în România. Evenimentul de lansare pentru lansarea sucursalei din București va avea loc la Palatul Parlamentului, potrivit Mediafax.

Lansarea vine cu ocazia împlinirii a 70 de ani de relații diplomatice între China și România.

Directorul general al sucursalei locale Bank of China urmează să fie bancherul Guo Lixin.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a anunțat cu ocazia aniversării a 70 de ani de relații bilaterale România – China că Bank of China își va începe operațiunile din România în decembrie. ”Înființarea pe teritoriul României de către Bank of China a unei sucursale, ce preconizează să desfășoare operațiuni din luna decembrie a acestui an, este rezultatul firesc al acestor evoluții pozitive. Doresc să remarc prezența domnului Guo Lixin, director general al acestei sucursale, căruia îi urez succes în activitate”, a spus atunci Isărescu.

În primăvară, Isărescu a făcut o vizită la Beijing unde s-a întâlnit inclusiv cu conducerea Bank of China.

Bank of China a notificat la începutul acestui an Banca Națională a României privitor la intenția de a furniza servicii în mod direct pe teritoriul României.

Banca, prima instituție financiară din China ce intră pe piața locală, este deținută integral de statul chinez printr-un fond de investiții și este listată pe bursele din Shanghai și Hong Kong. Chinezii sunt prezenți de asemenea în mai multe țări din regiune, printre care Ungaria, Austria, Cehia și Polonia.

Sucursala a fost înregistrată încă din octombrie 2019. În toamna acestui an, Agricultural Bank of China, de asemenea una dintre cele mai mari bănci din China, controlată de stat, s-a înregistrat fiscal în România.