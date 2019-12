Bank of China intra in Romania - Liu Liange, președintele CA: 'Susținem implementarea One Belt One Road'

Intrarea Bank of China în România prin deschiderea unei sucursale la București va susține intrarea întreprinderilor locale în China și va ajuta la implementarea proiectului „O centură, Un Drum” în regiune, a declarat luni Liu Liange, președintele Consiliului de Administrație Bank of China, anunță MEDIAFAX.

"Deși China și România sunt la mii de kilometri distanță, există o prietenie și un lung parteneriat între țările noastre. (…) Proiectul „O Centură, Un Drum” și inițiativa 17+1 au creat o platformă de cooperare ce a dus la strângerea relațiilor culturale și manifestarea potențialului uriaș de dezvoltare în materie de infrastructură. (…) Sperăm să creștem capacitatea serviciilor noastre în Europa Centrală și de Est, să susținem întreprinderile locale să intre în China și să susținem implementarea proiectului O Centură, Un Drum", a spus luni Liu Liange, președintele Consiliului de Administrație Bank of China, la ceremonia de lansare a sucursalei de la București.

Proiectul chinez „O Centură, Un Drum” (One Belt, One Road) reprezintă reinterpretarea modernă a anticelor căi comerciale reunite sub denumirea Drumul Mătăsii. Proiectul este politică de stat la Beijing și caută să unifice din punctul de vedere al infrastructurii comerciale continentul eurasiatic.

Bank of China este cea mai veche bancă chineză, înființată la 1912, cu peste 11.000 de puncte de lucru în prezent în China și în restul lumii. Este și prima bancă chineză care intră pe piața din România, urmând să țintească pe piața locală clienți corporate și proiecte mari.

"Finanțarea este un sprijin important pentru construcția inițiativei Belt and Road. Arborele cooperării în domeniul investițiilor și infrastructurii poate da roade mai rapid cu ajutorul apei curgătoare a resurselor financiare. China a inițiat și a înființat instituții precum Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură și Fondul Silk Road pentru a oferi asistență companiilor chineze și europene în cadrul unei cooperări aprofundate. Înființarea sucursalei Bank of China în România va îmbogăți în continuare canalele de finanțare și va rupe în mod eficient blocajul financiar al cooperării dintre cele două țări, ceea ce va contribui la promovarea creșterii comerțului și a investițiilor dintre cele două părți. (…) Dezvoltarea Chinei nu este o amenințare pentru lume, ci o oportunitate de cooperare", a spus și Jiang Yu, ambasadoarea Chinei în România.

Din partea României au vorbit președintele Senatului Teodor Meleșcanu, Antonel Tănase, șeful Secretariatului General al Guvernului, și Florin Georgescu, prim-vicepreședinte al Băncii Naționale a României.

"Transmit aprecierile noastre sincere pentru Ministerele de linie și Ministerului de Externe, precum și ambasadelor celor două țări. (…) România a acordat o atenție specială extinderii și consolidării agendei referitoare la dezvoltarea relațiilor UE-China în perspectiva unor progrese foarte importante care se prefigurează pentru anul viitor în Europa. Acest context favorabil ne motivează să aprofundăm relațiile bilaterale (…), iar dincolo de dezideratele de dezvoltare. România își dorește o mai bună angrenare și participare în proiectele de interconectivitate regională între China și România precum formatul 17+1", a declarat Teodor Meleșcanu, președintele Senatului.

Meleșcanu a făcut referire la un preconizat acord de investiții între Uniunea Europeană și China ce se află în negocieri în prezent și este așteptat să fie semnat sub președinția germană a Consiliului Uniunii Europene din cel de-al doilea semestru din 2020. Pactul ar instituționaliza un cadru legal de investiții în ambele direcții.

La rândul său, Antonel Tănase, șeful SGG, a mulțumit BNR și guvernatorului pentru finalizarea "acestui important proiect politic și tehnic în egală măsură", precum și conducerii Bank of China.

"Industria financiară este un sector important în România unde credem că Bank of China ar putea aduce valoare adăugată. (…) Credem că Banca Chinei va deveni un partener pe termen lung care poate contribui la obiectivele de dezvoltare ale ambelor țări", a declarat Antonel Tănase.

Directorul general al sucursalei locale Bank of China urmează să fie bancherul Guo Lixin.

În primăvară, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a făcut o vizită la Beijing unde s-a întâlnit inclusiv cu conducerea Bank of China.

Bank of China a notificat la începutul acestui an Banca Națională a României privitor la intenția de a furniza servicii în mod direct pe teritoriul României.

Banca, cu active de 3.300 de miiliarde de dolari, este prima instituție financiară din China ce intră pe piața locală și este deținută integral de statul chinez printr-un fond de investiții. Instituția bancară este listată pe bursele din Shanghai și Hong Kong. Chinezii sunt prezenți de asemenea în mai multe țări din regiune, printre care Ungaria, Austria, Cehia și Polonia.

Sucursala a fost înregistrată încă din octombrie 2019. În toamna acestui an, Agricultural Bank of China, de asemenea una dintre cele mai mari bănci din China, controlată de stat, s-a înregistrat fiscal în România.