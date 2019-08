Banksy, ales al patrulea artist din toate timpurile preferat de britanici

Bansky google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banksy a fost desemnat al patrulea artist din toate timpurile preferat de britanici, potrivit unui sondaj YouGov, realizat pe un esantion de 2.000 de persoane. El este singurul artist inca in viata care face parte din top 10. Conform aceluiasi sondaj, Leonardo da Vinci a fost ales de britanci cel mai mare artist al tuturor timpurilor, in fata lui Vincent Van Gogh si Michelangelo. Clasamentul este completat de Pablo Picasso, Claude Monet, pe locul sase, L.S. Lowry, Christopher Wren, Rembrand si John Constable. Artista de succes, devenita consiliera personala a primarului! Frumoasa tanara are o poveste de viata care i-a impresionat pe toti! Parintii nu si-au permis sa-i plateasca nici macar chiria! FOTO O ...