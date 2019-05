Barack si Michelle Obama, serial pe Netflix

Obama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte american Barack Obama si sotia sa, Michelle, vor produce pentru Netflix un serial adaptat dupa cartea criticului Michael Lewis despre sosirea lui Donald Trump la Casa Alba, "The Fifth Risk", potrivit AFP. Platforma video a anuntat in mai 2018 ca a ajuns la un acord cu familia Obama cu privire la productia de filme, seriale si documentare in exclusivitate pentru Netflix. Grupul american a dezvaluit marti proiectele la care lucreaza cu Higher Ground Productions, societatea de productie creata de cuplul Obama in cadrul acestei colaborari. Printre ele figureaza adaptarea cartii "The Fifth Risk: Undoing Democracy", sub forma "non fictiune", a indicat Netflix intr- ...