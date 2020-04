Barbații cu disfuncție erectila se pot confrunta cu un risc mai mare de deces

In sfarsit te muti in casa ta mult dorita. Miroase a primavara, a caldura si a frumos. Iti si imaginezi cum alearga copiii in curte, cum pisica sta intinsa la soare, iar tu citesti cartea aceea ce abia ai cumparat-o din librarie.

Astazi, la ora 16, este convocata o sedinta de urgenta a CA al CN Aeroporturi Bucuresti SA, pentru situatia de la Aeroportul Otopeni, in vederea stabilirii noii organigrame. Asta in conditiile in care se presupune ca este contraindicat sa existe adunari de persoane, chiar daca in interes de serviciu. Dorinta sefimii CNAB este de a pune un nou director general adjunct din zona agreata de minister si clanurile de interese din transportul aerian.