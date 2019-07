Barbat arestat, suspectat ca si-ar fi ucis prietenul de pahar

barbat arestat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cazul mortii suspecte de la Ciohorani, a fost arestat un barbat in varsta de 34 de ani. Avroian Mircea l-ar fi omorat in bataie pe Avroian Gelu, in varsta de 63 de ani. Totul s-a petrecut duminica, 14 iulie, la ora 19:00 cand cei doi au consumat bauturi alcoolice si s-ar fi certat pe baza unui conflict mai vechi. Astfel, Gelu Avroian a fugit de barbatul de 34 de ani, insa acesta l-a prins din urma. ”Pe data de 14 iulie, in jurul orei 19:00, in timp ce se afla la locuinta din comuna Ciohorani, inculpatul Avroian Mircea, in varsta de 34 de ani a consumat bauturi alcoolice, impreuna cu victima Avroian Gelu, in varsta de 63 de ani. Pe fondul unor discutii contradictorii, rememorand un incident pet ...