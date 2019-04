 Barbat cazut in Cascada Putnei, gasit decedat de salvatori

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 70 de ani care a alunecat si a cazut vineri seara in Cascada Putnei a fost gasit, dupa cateva ore de cautari, fara viata, la circa 100 de metri in aval, agatat in radacini de copaci, informeaza Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Vrancea. "Am fost solicitati prin apelul unic 112, sa intervenim pentru cautarea si salvarea unei persoane, in varsta de 70 de ani, care a alunecat si ulterior a cazut in raul Putna, zona Cascada Putnei. In jurul orei 23,25, echipele de salvatori au comunicat faptul ca barbatul care a cazut in apa, a fost gasit la aproximativ 100 de metri in aval de Cascada Putnei, agatat in radacini de copaci", precizeaza sursa citata. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate conform p ...