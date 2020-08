Barbat cercetat in arest la domiciliu, pentru dare de mita, dupa ce a oferit bani unui echipaj de politie rutiera

Ofiţerii Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Judeţean Anticorupţie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, au realizat vineri, 14 august 2020, prinderea în flagrant a unei persoane în vârstă de 29 ani, în timp ce oferea suma de 2.200 lei unui echipaj de poliţie rutieră, pentru a nu întocmi actele de constatare a unei infracțiuni la regimul circulaţiei rutiere.În fapt, în jurul orelor 17.30, un echipaj de poliţie rutieră format din doi agenți de poliție din cadrul Poliției Municipiului Craiova – Biroul Rutier, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit în trafic, pe raza mun. Craiova, jud. Dolj, un bărbat care conducea un autoturism, sub influența substanțelor psihoactive, iar pentru a nu i se întocmi dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 336 alin. 2 C.P., a oferit celor doi agenţi de poliţie suma de 2.200 lei, pe care o avea asupra sa, din cei 7.000 lei promiși anterior.Agenţii de poliţie au refuzat categoric propunerea conducătorului auto şi au anunţat şeful ierarhic, precum şi D.G.A. - Serviciul Judeţean Anticorupţie Dolj, continuând să întocmească actele de constatare a infracțiunii.Ca urmare a sesizării, conducătorul auto a fost prins în flagrant imediat după ce a dat suma de bani agenţilor de poliţie iar în urma cercetărilor efectuate procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, iar la data de 15.08.2020 Tribunalul Dolj a dispus cercetarea acestuia în stare de arest la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile.