Barbat dat in urmarire pentru talharie, depistat la Vama Albita

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean din Republica Moldova, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare pentru savarsirea de infractiuni de talharie, emis de autoritatile din Germania. In data de 13 iulie a.c., in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita -I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un autoturism marca Audi, cetateanul din R. Moldova, C.V., in varsta de 30 de ani. La controlul de frontiera, s-a constatat ca pe numele barbatului era emisa de autoritatile germane la data de 03.06.2019, o alerta de ...