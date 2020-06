Barbat de 54 de ani a fost prins in flagrant cand a dat mita unui politist pentru solutionarea favorabila a unui dosar penal

Un bărbat de 54 de ani a fost prins în flagrant când a dat mită, 5.000 de lei dintr-o tranşă mai mare, unui poliţist, pentru soluţionarea favorabilă a unui dosar penal, informează, joi, DGA - Serviciul Judeţean Giurgiu, notează Agerpres.

Flagrantul a avut loc miercuri, iar cei 5.000 de lei daţi erau tranşă din suma de 10.000 de lei, promisă funcţionarului pentru ca acesta să soluţioneze favorabil un dosar penal în care era cercetat, alături de o altă persoană, pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul rutier."În fapt, în cursul lunii septembrie 2019, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, un agent de poliţie din cadrul I.P.J. Giurgiu a oprit pentru control o basculantă, aflată în proprietatea inculpatului, condusă pe drumurile publice de către o altă persoană. Din verificările efectuate a rezultat faptul că vehiculul nu este înmatriculat şi că persoana aflată la volan nu deţinea permis de conducere. De asemenea, în urma testării cu aparatul drager, a rezultat că bărbatul care conducea se afla sub influenţa alcoolului, iar în urma prelevării probelor biologice s-a constatat că avea, la momentul depistării, o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge", precizează DGA - Serviciul Judeţean Giurgiu.Astfel, atât în ziua constatării infracţiunilor, cât şi ulterior, deşi a fost respins categoric de către poliţist, inculpatul i-a promis acestuia bani, pentru soluţionarea dosarului penal aflat în instrumentarea sa, având ca obiect infracţiunile de "punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat", "conducerea unui vehicul fără permis de conducere" şi "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe".Agentul de poliţie a formulat denunţ la Direcţia Generală Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu, care a sesizat de îndată Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, fiind efectuate, în baza delegării procurorului de caz, activităţi procedurale de verificare a aspectelor semnalate.După flagrant, cu privire la inculpat s-a dispus măsura preventivă a reţinerii pe o durată de 24 de ore, iar în cursul zilei de joi a fost prezentat Tribunalului Giurgiu, cu propunere de arestare preventivă, urmând să se dispună în consecinţă.În prezent sunt continuate cercetările în vederea administrării probatoriului şi clarificării cauzei sub toate aspectele.