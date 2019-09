Barbat depistat la frontiera conducand un ansamblu rutier desi nu avea acest drept google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat care a fost depistat conducand un ansamblu rutier, desi permisul de conducere valabil detinut nu ii dadea acest drept. In data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere al Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de iesire din tara, V.S., cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, in varsta de 28 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un microbuz si o remorca tip platforma. La controlul de frontiera, in urma verif ...