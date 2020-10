Barbat din Alba, trimis in judecata dupa ce si-a omorat mama si a fugit de doua ori din tara

Procurorii din Alba au trimis in judecata un barbat de 46 de ani care si-a omorat in bataie mama, fapta avand loc in luna martie a anului trecut. Dupa comiterea faptei, el a fugit din tara, fiind prins si arestat preventiv. Ulterior, instanta a inlocuit aceasta masura cu cea a controlului judiciar, moment in care barbatul a reusit din nou sa fuga din tara.