Barbat din Galati, incatusat si internat la psihiatrie dupa ce a facut scandal in fata politistilor

Un barbat in varsta de 40 de ani, aflat in stare de ebrietate, a facut scandal in noaptea de vineri spre sambata, la filtrul instituit in zona de carantina din Ivesti, iar jandarmii l-au incatusat si au solicitat sprijinului unui echipaj de ambulanta, care l-a transportat la Spitalul de Psihiatrie, unde a ramas internat.