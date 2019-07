Barbat din R. Moldova depistat in tentativa de trecere ilegala a frontierei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetatean din R. Moldova care a incercat sa iasa ilegal din Romania, deoarece isi pierduse documentele si intentiona sa se intoarca acasa. In data de 11 iulie a.c., in jurul orei 03.30, un politist de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi a observat, in zona adiacenta punctului, o persoana, de sex masculin, a carei prezenta in zona nu era justificata. Colegul nostru a procedat la interceptarea si legitimarea acesteia, dar barbatul nu detinea documente asupra sa, fapt pentru care in vederea stabilirii identitatii si continuarii cercetarilor, a fost dus la sediul punctului. In urma verificarilor e ...