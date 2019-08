Barbat din R. Moldova, depistat in tentativa de trecere ilegala a frontierei - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Falciu au depistat un cetatean din R. Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania, traversand inot raul Prut, cu scopul de a ajunge in Romania, in vederea gasirii unui loc de munca. In data de 20 august a.c., in jurul orei 08.50, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Falciu - I.T.P.F. Iasi au depistat, pe directia localitatii de frontiera Bogdanesti, in apropierea malului romanesc al raului Prut, un barbat a carui prezenta in zona nu era justificata. Politistii de frontiera au procedat la identificarea barbatului, stabilind ca este un cetatean moldovean, in varsta de 21 de ani. In vederea continuarii cercetarilo ...