Barbat impușcat in cap, in poligonul de tir de la Vivo!

Poligon Floresti

Un barbat s-a impuscat in cap la un poligon de tir din comuna Floresti.

"In jurul orei 18:35 am fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana care se afla intr-un poligon privat de tragere are o plaga in zona capului, produsa prin impuscare. Bărbatul are 41 de ani. La fata locului se afla politisti pentru lamurirea tuturor aspectelor", au precizat reprezentantii IPJ Cluj.

Conform primelor informatii, acesta s-ar fi impuscat, insa se fac cercetari la fata locului pentru lamurirea tuturor circumstantelor producerii incidentului.

Victima are 41 de ani si este din Cluj-Napoca.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.