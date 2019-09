Barbat inarmat intr-un spital din Romania

politia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pacient a intrat in aceasta dimineata cu o arma pe sectia de Cardiologie a spitalului Judetean Mavromati, anunta Monitorul de Botosani. In acest moment, pe sectie au ajuns echipaje de jandarmi, ambulanta dar si politistii echipati cu veste antiglont. SOCANT! A venit la spital cu un CUTIT pentru a-si ataca rivalul Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. pacient arma cardiologie mavromati jandarmi ambulanta : &n ...