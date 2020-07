Barbat prins cu un cutit asupra lui, in Mamaia, zona Cazino

• Omul le-a spus jandarmilor că îl ține „pentru autoapărare, să mă apăr de cei răi“Sâmbătă, 18 iulie a.c., ora 17.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul, care se afla în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în stațiunea, zona, a observat un tânăr nervos, care se certa cu persoanele de din jur și care a schimbat direcția de mers la vederea jandarmilor. A fost somat, oprit, calmat și întrebat dacă are ceva de declarat şi dacă are obiecte periculoase asupra lui. A spus că nu, dar la controlul corporal sumar, jandarmii i-au găsit un cuțit de 22 centimetri, cu lama de 13 centrimetri, sub tricou, prins de centura pantalonilor. Bărbatul de 40 de ani a mai adăugat că este supărat și nervos și că folosea cuțitul, cităm „pentru autoapărare, să mă apăr de cei răi”...Pe numele acestuia, au fost întocmite actele de constatare pentru comiterea faptei de port fără drept de obiecte periculoase. Actele de constatare, persoana şi cuțitul au fost predate la Poliţia Mamaia, pentru continuarea cercetărilor.