Barbat, transportat la spital dupa ce i s-a facut rau in timpul zborului

Un barbat in varsta de 72 de ani, din orasul Harlau, a fost transportat la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce i s-a facut rau in avionul care venea la Iasi. 'Un barbat in varsta de 72 de ani a acuzat in timpul zborului dureri in piept. A fost preluat de medicul aeroportului, s-a administrat oxigen si nitroglicerina, intre timp a ajuns o ambulanta din Iasi si l-a preluat. Pe monitorul aparatului medical au aparut tulburari de ritm cardiac si aritmii. A fost trimis la Spitalul Sf Spiridon', a declarat Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului International Iasi. El a declarat, totodata, ca aeronava nu a avut probleme in timpul zborului si nici la aterizare.