barbat ucis de o pasare pe care o crestea in propria locuinta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost atacat si ucis de o pasare uriasa pe care o crestea, considerata a fi cea mai periculoasa din lume. Este vorba de un cazuar, o pasare inrudita cu emu si cu strutul. Potrivit Sky News, tragedia s-a intamplat chiar in locuinta barbatului din Florida. ”Se pare ca totul a fost accidental. Din ce am inteles, barbatul era in vecinatatea pasarii si, la un moment dat, a cazut. Iar cand s-a prabusit, a fost atacat”, declara Jeff Taylor, adjunctul unitatii de pompieri care a intervenit la incident. Crima care a ingrozit o localitate din Iasi! Barbat ucis cu salbaticie de catre un consatean Cine este barbatut ucis de pasare Marvin Hajos ...