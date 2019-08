Barbat ucis la Turda dupa o lovitura de pumn. S-a intamplat azi dimineata in fata unei sali de jocuri de noroc

Barbat ucis la Turda foto Turdanews

Un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, a dus la moartea unei persoane la Turda, in fata unei sali de jocuri de noroc.

Din cate se pare, tristul eveniment ar fi avut loc in jurul orelor 04:00 dimineata, cand, intre doi barbati, ar fi inceput o cearta. Unul dintre acestia a fost lovit cu pumnul in figura si, cazand la pamant, s-a lovit cu capul de asfalt si a decedat, incercarile de resuscitare ale ambulantei, venite in scurt timp la fata locului, fiind inutile.

Potrivit IPJ Cluj, a început audierea martorilor la incident, există suspiciunea de omor, dar mai multe amănunte se vor cunoaște abia la definitivarea anchetei și după efectuarea necropsiei.

Potrivit IPJ Cluj, se fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul pentru încadrarea juridică a faptei: „lovituri cauzatoare de moarte” sau omor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.