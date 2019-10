Barbati, cercetati pentru inselaciune prin metoda ,,accidentul

Doi bărbați sunt bănuiți că ar fi indus în eroare o femeie de 75 de ani, de la care au ridicat 1.000 de euro și 2.000 de lei, sub pretextul efectuării unei intervenții medicale rezultate din implicarea fiului acesteia într-un eveniment rutier.La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurală Săbăoani – I.P.J. Neamț au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat, de 35 de ani, din Vaslui, bănuit de înșelăciune prin metoda ,,Accidentul’’.De asemenea, în cauză este cercetat și un alt bărbat, de 40 de ani, din Botoșani, bănuit de implicare în activitatea ilicită.Din cercetări a reieșit că, la data de 29 septembrie a.c., bărbatul din Vaslui s-ar fi deplasat la locuința unei femei, de 75 de ani, din județul Neamț, de unde ar fi ridicat 1.000 de euro și 2.000 de lei.Anterior, persoana vătămată ar fi fost contactată de către bărbatul din Botoșani, care prin atribuirea unei calități mincinoase, ar fi indus-o în eroare, invocând faptul că fiul ei a fost implicat într-un accident rutier. În continuarea conversației telefonice, persoanei vătămate i-a fost pretinsă o sumă de bani în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale.Bărbatul de 40 de ani, din Botoșani, este cercetat de polițiști în stare de deținere, fiind încarcerat în alte cauze.În baza probatoriului administrat, bărbatul de 35 de ani, din Vaslui, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune.Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reţinereşi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Neamţ, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a celor implicați.​Pentru prevenirea înșelăciunilor, Poliția Română vă recomandă:• Fiţiprudenţi atunci când sunteţicontactaţi telefonic pentru a fi înştiinţaţi de producerea unor evenimente în care ar fi implicate rude apropiate;• Nu oferiţi date personale despre dumneavoastră, rude sau vecini apropiaţi, dacă sunteţiabordaţi direct sau telefonic de persoane necunoscute, sub pretextul unor presupuse câştiguri sau de către indivizi care susţin că sunt reprezentanţi ai unor companii de telefonie, cablu sau bănci;• În cazul în care sunteţicontactaţi de persoane care pretind a fi o rudă apropiată sau susţin că sună din partea acesteia şiafirmă că au urgent nevoie de bani pentru a rezolva problemele create de un accident rutier, în care ar fi fost implicate, nu daţi curs solicitării, în ciuda impulsului imediat cauzat de reacţiaemoţională;• Verificaţi dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier, cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla aceasta şisunaţi pentru confirmare sau luaţi legătura chiar cu persoana în cauză, pentru a vă asigura că nu este vorba despre o înşelăciune;• Dacă sunteţi contactat de către cineva care vă apelează în numele unei rude apropiate, solicitaţi-i acestuia o întâlnire directă şianunţaţipoliţia la numărul de urgenţă 112, pentru a va acorda sprijin.