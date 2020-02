Barbati cercetati pentru trafic de influenta, dupa ce au primit peste 20.000 lei. Ce au promis in schimbul sumei de bani

Doi bărbați în vârstă de 57, respectiv 52 de ani, din Călărași sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, după ce fiecare a fost prins în flagrant, în timp ce primeau sume mari de bani pretinse în schimbul promisiunii că vor interveni în soluționarea unui dosar penal.Acțiunile de prindere în flagrant a fost organizate ca urmare a denunțului unei persoane cercetată pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier, respectiv refuz recoltare de probe biologice.Prima acțiune de flagrant a fost organizată marți, 28 ianuarie a.c., când ofiţerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Călărași, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași l-au prins unul dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 57 ani în timp ce primea suma de 5.000 lei de la denunțător, după ce l-a lăsat să creadă că are influență asupra ofițerului de caz ce-i instrumentează dosarul penal, pe care a promis că îl va determina să-i înlesnească obținerea unei soluții favorabile și să-i restituie permisul de conducere reținut. Tot în acest scop, denunțătorul i-ar mai fi achitat bărbatului, în intervalul octombrie – decembrie 2019, sumele de 12.000 lei, respectiv 9.600 lei.După audiere, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași a dispus cercetarea bărbatului prins în flagrant, în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influență.În continuarea cercetărilor a fost identificat al doilea suspect în persoana unui bărbat în vârstă de 52 de ani, sens în care, miercuri, 29 ianuarie 2020, s-a organizat și realizat prinderea în flagrant a acestuia în timp ce primea suma de 4.500 lei de la primul suspect în schimbul promisiunii de a determina un funcționar să înlesnească obținerea unei soluții favorabile în dosarul penal înregistrat față de denunțător.Ieri, 5 februarie a.c., procurorul de caz a dispus față de cel de-al doilea suspect luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru cercetări privind săvârșirea infracțiunii de trafic de influențăÎn cauză s-a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Tehnic - Structura Centrală D.G.A. și al Serviciului Operații - Structura Centrală D.G.A.