Barbati inarmati pe motociclete terorizeaza Nigeria. 34 de persoane au fost ucise

Barbati inarmati pe motociclete au ucis cel putin 34 de persoane in statul Zamfara, in nordul Nigeriei, unde bande criminale terorizeaza satele izolate, a anuntat politia duminica, potrivit AFP. Banditi inarmati au atacat vineri seara satele Tungar Kafau si Gidan Wawa, in districtul Shinkafi, unde au ucis 34 de persoane, a precizat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al politiei statului, Mohammed Shehu. Ulterior a fost restabilit calmul. Victimele au fost inmormantate sambata. Politia ii cauta pe agresori, a adaugat el. Potrivit unor localnici, bilantul este usor mai ridicat: 35 de morti. Atacatorii ar fi deschis focul asupra unor agricultori pe camp si i-ar fi urmarit pe cei care incercau sa fuga. Co ...